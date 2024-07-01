Атака на Київ — в якому стані перебуває пошкоджений будинок

Наслідки влучання уламків ракети в будинок. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В будинку на Оболоні у Києві, куди вчора впали уламки ворожої ракети, наразі є водопостачання та електропостачання. Однак одна з квартир у багатоповерхівці зазнала значних пошкоджень від вогню, а інша повністю вигоріла.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Пошкодження будинку на Оболоні

"Мешканці 30-ти із 84-ох квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеня. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа", – заявив Кличко.

Він додав, що мешканці будинку не зверталися за допомогою з відселенням. Згідно з попереднім оглядом, основні будівельні конструкції залишаються не пошкодженими.

"Місто допоможе відновити пошкоджені квартири. А також – вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою єВідновлення", — додав мер столиці.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 липня в Оболонському районі Києва пролунали вибухи. Через падіння уламків збитих ракет загорівся балкон багатоповерхівки.

За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару по Києву ввечері неділі постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Як повідомили в Київській ОВА, тактика цього удар відрізнялася від попередніх атак Росії.