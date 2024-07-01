Атака на Киев — в каком состоянии находится поврежденный дом

Кличко рассказал о состоянии дома на Оболони, в который попали обломки ракеты
В доме на Оболони в Киеве, куда вчера упали обломки вражеской ракеты, сейчас есть водоснабжение и электроснабжение. Однако одна из квартир в многоэтажке получила значительные повреждения от огня, а другая полностью выгорела.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Повреждение дома на Оболони
"Жители 30 из 84 квартир дома на Оболони, куда вчера попали обломки ракеты, обратились относительно повреждений жилья разной степени. Из этих квартир одна выгорела, еще в одной частично был пожар", — заявил Кличко.
Он добавил, что жильцы дома не обращались за помощью с отселением. Согласно предварительному осмотру, основные строительные конструкции остаются неповрежденными.
"Город поможет восстановить поврежденные квартиры. А также выбитые окна и другие повреждения, где необходимо. В частности, по программе єВідновлення", — добавил мэр столицы.
Напомним, 30 июля в Оболонском районе Киева раздались взрывы. Из-за падения обломков сбитых ракет загорелся балкон многоэтажки.
По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара по Киеву вечером воскресенья пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
Как сообщили в Киевской ОВА, тактика этого удара отличалась от предыдущих атак России.
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