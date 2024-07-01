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Кличко рассказал о состоянии дома на Оболони, в который попали обломки ракеты

1 июля 2024 22:23
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Бригадир София
редактор
Атака на Киев — в каком состоянии находится поврежденный дом
Последствия попадания обломков ракеты в здание. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В доме на Оболони в Киеве, куда вчера упали обломки вражеской ракеты, сейчас есть водоснабжение и электроснабжение. Однако одна из квартир в многоэтажке получила значительные повреждения от огня, а другая полностью выгорела.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Повреждение дома на Оболони

"Жители 30 из 84 квартир дома на Оболони, куда вчера попали обломки ракеты, обратились относительно повреждений жилья разной степени. Из этих квартир одна выгорела, еще в одной частично был пожар", — заявил Кличко.

Он добавил, что жильцы дома не обращались за помощью с отселением. Согласно предварительному осмотру, основные строительные конструкции остаются неповрежденными.

"Город поможет восстановить поврежденные квартиры. А также выбитые окна и другие повреждения, где необходимо. В частности, по программе єВідновлення", — добавил мэр столицы.

Пост Виталия Кличка. Фото: скриншот
Пост Виталия Кличка. Фото: скриншот

Напомним, 30 июля в Оболонском районе Киева раздались взрывы. Из-за падения обломков сбитых ракет загорелся балкон многоэтажки.

По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара по Киеву вечером воскресенья пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Как сообщили в Киевской ОВА, тактика этого удара отличалась от предыдущих атак России.

Виталий Кличко Киев война Украина война в Украине єВідновлення атака

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