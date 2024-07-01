Ракетний удар по Києву 30 червня — які ракети застосувала Росія

Наслідки ракетного удару по Києву 30 червня. Фото: Київська міська прокуратура

Двома крилатими ракетами "Іскандер-К" вдарила армія Росії по Києву у неділю, 30 червня. Обидві ракети вдалося збити, проте через падіння уламків є пошкодження будинків.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у понеділок, 1 липня.

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За словами Євлаша, ворожа атака на столицю у неділю не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували місто ввечері, коли на вулиці перебувало багато людей.

"Вчора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру," — зазначив речник ПС.

Нагадаємо, 30 липня в Оболонському районі Києва пролунали вибухи: через падіння уламків збитих ракет загорівся балкон багатоповерхівки.

За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару по Києву ввечері неділі постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Як повідомили в Київській ОВА, тактика цього удар відрізнялася від попередніх атак Росії.