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Кличко розповів про загиблих та поранених внаслідок ранкової атаки на Київ

29 грудня 2023 13:22
оновлено: 13:23
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Ракетний удар по Києву 29 грудня — постраждали 28 людей
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ зросла до 28. Окрім того, відомо про двох загиблих. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

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Оновлено 13:21. Кличко повідомив, що вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення.

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Кличко розповів, що 28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю, 25 з них госпіталізували до лікарні. Трьом — медики надали допомогу на місці. А ще двоє людей загинули.

"З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває", — йдеться у повідомленні. 

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Обстріли Києва зранку 29 грудня: що відомо

Сьогодні повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин. Російські окупанти атакували столицю та інші міста України майже всім, що мають у своєму арсеналі, загалом було випущено 158 цілей. Під ворожим вогнем опинились пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, а також комерційний склад, паркувальний майданчик. Атака була націлена не на якийсь конкретний об'єкт, а на всю територію України. Найбільше постраждали Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя. 

Зі 158 ворожих цілей українська ППО знищила 114: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однак є влучання.

У Києві уламки ворожих ракет впали у декількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там трапилась пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Окрім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові.  Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Кількість поранених зросла до 15, також відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках. 

У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Також під ворожим вогнем опинилась Одеса. Росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. А Харків загарбники накрили ракетами С-300. В місті загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 5:00 до 8:00 по місту вдарили 22 рази.

Однак це не все. Сьогодні зранку російські окупанти здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілів також є загиблі та поранені.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл сьогодні зранку. За його словами, Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.

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