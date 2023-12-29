Ракетний удар по Києву 29 грудня — постраждали 28 людей

Кличко розповів про загиблих та поранених внаслідок ранкової атаки на Київ
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ зросла до 28. Окрім того, відомо про двох загиблих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Скільки людей постраждали внаслідок удару по Києву
Оновлено 13:21. Кличко повідомив, що вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення.
Кличко розповів, що 28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю, 25 з них госпіталізували до лікарні. Трьом — медики надали допомогу на місці. А ще двоє людей загинули.
"З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває", — йдеться у повідомленні.
Обстріли Києва зранку 29 грудня: що відомо
Сьогодні повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин. Російські окупанти атакували столицю та інші міста України майже всім, що мають у своєму арсеналі, загалом було випущено 158 цілей. Під ворожим вогнем опинились пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, а також комерційний склад, паркувальний майданчик. Атака була націлена не на якийсь конкретний об'єкт, а на всю територію України. Найбільше постраждали Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя.
Зі 158 ворожих цілей українська ППО знищила 114: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однак є влучання.
У Києві уламки ворожих ракет впали у декількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там трапилась пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.
Окрім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Львові. Внаслідок ракетного терору є постраждалі. Кількість поранених зросла до 15, також відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.
У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.
Також під ворожим вогнем опинилась Одеса. Росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. А Харків загарбники накрили ракетами С-300. В місті загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 5:00 до 8:00 по місту вдарили 22 рази.
Однак це не все. Сьогодні зранку російські окупанти здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілів також є загиблі та поранені.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл сьогодні зранку. За його словами, Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.
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