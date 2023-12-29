Ракетный удар по Киеву 29 декабря - пострадали 28 человек

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев возросло до 28. Кроме того, известно о двух погибших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 13:21. Кличко сообщил, что уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения.

Кличко рассказал, что 28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу, 25 из них госпитализировали в больницу. Трем — медики оказали помощь на месте. А еще два человека погибли.

"Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек. Поисково-спасательная операция там еще продолжается", — говорится в сообщении.

Обстрелы Киева утром 29 декабря: что известно

Сегодня воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Российские оккупанты атаковали столицу и другие города Украины почти всем, что имеют в своем арсенале, в общей сложности было выпущено 158 целей. Под вражеским огнем оказались роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, а также коммерческий склад, парковка. Атака была нацелена не на какой-либо конкретный объект, а на всю территорию Украины. Больше всего пострадали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье.

Из 158 вражеских целей украинская ПВО уничтожила 114: 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однако есть попадания.

В Киеве обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой дом во Львове. В результате ракетного террора есть пострадавшие. Число раненых возросло до 15, также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о меньшей мере 20 пострадавших.

Также под вражеским огнем оказалась Одесса. Россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Харьков захватчики накрыли ракетами С-300. В городе погибли три человека, еще тринадцать — ранены. В общей сложности в период с 5:00 до 8:00 по городу ударили 22 раза.

Однако это не все. Сегодня утром российские оккупанты совершили массированную атаку на Запорожье. В результате обстрелов также погибли и ранены.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел сегодня утром. По его словам, Украина обязательно ответит террористам на их удары.