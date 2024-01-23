Кличко розповів, скільки постраждалих внаслідок удару по Києву

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці вже 20 постраждалих. 13 із них госпіталізовані, серед жертв є діти.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та у Київській міській військовій адміністрації.

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Кличко повідомив, що станом на зараз кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу столиці зросла до 20. До лікарні госпіталізували 13 людей, серед яких є троє дітей.

"Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива!" — йдеться у повідомленні.

Водночас у КМВА розповіли про наслідки у районах Києва, які постраждали від обстрілів росіян.

Дарницький район

У Дарницькому районі ворожі уламки вали на п'ять різних локацій, однак обійшлося без негативних наслідків.

Святошинський район

Тут є значні пошкодження: загоряння квартири в багатоповерховому житловому будинку; одна нежитлова забудова; десять гаражів із подальшим займанням. Також вибуховими хвилями пошкоджено кілька авто та вибито вікна у квартирах; зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

Печерський район

Внаслідок ракетної атаки пошкоджена нежитлова будівля з подальшим загорянням, у трьох житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері.

Солом'янський район

"Солом'янський район — три локації. Пошкодження: вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок; руйнування 2-поверхової нежитлової будівлі на площі 300 м.кв., без загорання", — йдеться у повідомленні.

Шевченківський район

У цьому районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку.

Також зазначається, що проводиться евакуація населення з двох житлових будинків Святошинського району до двох оперативно розгорнутих місць тимчасового перебування на базі однієї середньої школи та одного дошкільного начального закладу.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.

Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їхніх квартирах вилетіли вікна.