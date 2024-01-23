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Кличко рассказал, сколько пострадавших в результате удара по Киеву

23 января 2024 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кличко рассказал, сколько пострадавших в результате удара по Киеву
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате российской ракетной атаки на этот час в столице уже 20 пострадавших. 13 из них госпитализированы, среди жертв есть дети.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и в Киевской городской военной администрации.

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Последствия обстрелов Киева 23 января

Кличко сообщил, что по состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ракетных обстрелов столицы возросло до 20. В больницу госпитализировали 13 человек, среди которых трое детей.

"Одному 13-летнему парню и шестерым взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, но жива!" — говорится в сообщении.

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В то же время в КМВА рассказали о последствиях в районах Киева, пострадавших от обстрелов россиян.

  • Дарницкий район

В Дарницком районе вражеские обломки падали на пять разных локаций, однако обошлось без негативных последствий.

  • Святошинский район

Здесь есть значительные повреждения: возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; одна нежилая застройка; десять гаражей с последующим возгоранием. Также взрывными волнами повреждены несколько автомобилей и выбиты окна в квартирах; зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

  • Печерский район

В результате ракетной атаки повреждено нежилое здание с последующим возгоранием, в трех жилых домах взрывной волной повреждены окна и двери.

  • Соломенский район

"Соломенский район — три локации. Повреждения: взрывной волной поврежден жилой дом; разрушение 2-этажного нежилого здания на площади 300 м.кв., без возгорания", — говорится в сообщении.

  • Шевченковский район

В этом районе взрывной волной повреждены окна в жилом доме.

Также отмечается, что проводится эвакуация населения из двух жилых домов Святошинского района в два оперативно развернутых места временного пребывания на базе одной средней школы и одного дошкольного начального учреждения.

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Напомним, утром россияне выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

Стало известно, что поврежа Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.

Киев
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ракеты
война в Украине
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ракетный удар

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