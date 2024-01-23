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Скільки російських ракет летіло на Київ — відповідь заступника голови КМДА

23 січня 2024 09:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Скільки російських ракет летіло на Київ — відповідь заступника голови КМДА
Зруйнований внаслідок ворожої атаки будинок. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Загарбники зранку 23 січня здійснили черговий масований обстріл Києва. Росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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За попередніми даними, як зазначає Поворозник, на Київ сьогодні росіяни спрямували близько 20 ракет. Завдяки успішній роботі сил ППО всі повітряні цілі знищені.

"Близько 20 ракет летіло на Київ, вони всі уражені засобами ППО. Це все уламки, які падали практично по всій території міста: Святошинський, Солом'янський, Печерський, Дарницький райони, дивлячись з якої сторони ракети заходили на територію міста", — зазначив Поворозник.

Ракетний обстріл Києва 23 січня

Російські війська атакували Київ ракетами зранку 23 січня. Внаслідок обстрілу загинула жінка і є постраждалі.

Ворог обстріляв столицю України вранці 23 січня. Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їхніх квартирах вилетіли вікна.

У Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби. 

війна
КМДА
Україна
обстріли
ППО
ракети
Росія
атака

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