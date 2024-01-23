Ворожий удар по Святошинському району Києва — Новини.LIVE показали наслідки

Пошкоджені авто та будинок внаслідок атаки ворога по Києву. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

Журналісти Новини.LIVE показали наслідки ворожої атаки у святошинському районі столиці.

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Уламки російської ракети влучили біля житлової будівлі, внаслідок чого сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку у Святошинському районі столиці. Також загорілися припарковані автомобілі та пошкоджено нежитлову забудову.

Як вказують кореспонденти Новини.LIVE, рятувальники загородили місце влучання і не підпускають нікого до будинку. На території району впав російський снаряд, який не здетонував.

Людей, що проживають у будинках поблизу, евакуювали і на місці продовжують працювати екстрені служби.

Пошкоджені авто та будинок внаслідок атаки вороги по Києву. Фото: Новини.LIVE

Загороджена територія біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Авто та співробітник служби розмінування на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники на місці "прильоту". Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Намет медиків у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня є 18 постраждалих, зокрема діти. Одна жінка перебуває у реанімації, але вона жива.

Додамо, росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.

Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їх квартирах вилетіли вікна.