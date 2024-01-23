Ворожий удар по Святошинському району Києва — Новини.LIVE показали наслідки
Російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.
Журналісти Новини.LIVE показали наслідки ворожої атаки у святошинському районі столиці.
Російський обстріл Києва 23 січня
Уламки російської ракети влучили біля житлової будівлі, внаслідок чого сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку у Святошинському районі столиці. Також загорілися припарковані автомобілі та пошкоджено нежитлову забудову.
Як вказують кореспонденти Новини.LIVE, рятувальники загородили місце влучання і не підпускають нікого до будинку. На території району впав російський снаряд, який не здетонував.
Людей, що проживають у будинках поблизу, евакуювали і на місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня є 18 постраждалих, зокрема діти. Одна жінка перебуває у реанімації, але вона жива.
Додамо, росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.
Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їх квартирах вилетіли вікна.
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