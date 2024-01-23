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Ворожий удар по Святошинському району Києва — Новини.LIVE показали наслідки

23 січня 2024 10:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворожий удар по Святошинському району Києва — Новини.LIVE показали наслідки
Пошкоджені авто та будинок внаслідок атаки ворога по Києву. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

Журналісти Новини.LIVE показали наслідки ворожої атаки у святошинському районі столиці.

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Уламки російської ракети влучили біля житлової будівлі, внаслідок чого сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку у Святошинському районі столиці. Також загорілися припарковані автомобілі та пошкоджено нежитлову забудову. 

Як вказують кореспонденти Новини.LIVE, рятувальники загородили місце влучання і не підпускають нікого до будинку. На території району впав російський снаряд, який не здетонував.

Людей, що проживають у будинках поблизу, евакуювали і на місці продовжують працювати екстрені служби.

Пошкоджені авто та будинок внаслідок атаки вороги по Києву
Пошкоджені авто та будинок внаслідок атаки вороги по Києву. Фото: Новини.LIVE
Загороджена територія біля будинку
Загороджена територія біля будинку. Фото: Новини.LIVE
Авто та співробітник служби розмінування на місці влучання
Авто та співробітник служби розмінування на місці влучання. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники на місці "прильоту"
Рятувальники на місці "прильоту". Фото: Новини.LIVE
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Намет медиків у Святошинському районі
Намет медиків у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня є 18 постраждалих, зокрема діти. Одна жінка перебуває у реанімації, але вона жива.

Додамо, росіяни випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.

Стало відомо, що пошкоджень зазнали будинки військового Масі Найєма та народної депутатки Вікторії Сюмар у Києві. У їх квартирах вилетіли вікна.

Київ
війна
росіяни
Україна
обстріли
ракети
атака

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