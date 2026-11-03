Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением в столице чрезвычайно сложная. В настоящее время введены экстренные отключения света. Кроме того, наблюдаются перебои с водоснабжением.

Об этом Виталий Кличко сообщил в соцсетях во вторник, 3 ноября, передает Новини.LIVE.

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Ситуация с электричеством в Киеве

Кличко подчеркнул, что Россия продолжает разрушать единую энергосистему Украины.

"Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают, чтобы восстановить свет", — сообщил он.

Из-за аварийной ситуации в Киеве возникли перебои с подачей воды, а также в работе городского электротранспорта.

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В настоящее время специалисты "Киевводоканала" делают все, чтобы выровнять давление в системе и восстановить подачу воды.

"В городе, в районах, где ситуация с отсутствием электроэнергии наиболее острая, разворачиваются пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны, другие устройства, выпить горячего чая", — добавил Кличко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Киевводоканал", в результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов в Киеве возникли перебои с водоснабжением. Основные объекты водопроводной системы столицы приостановили работу.

А эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отмечал, что столица не получает электроэнергию от собственных теплоэлектроцентралей. После российского обстрела ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 так и не возобновили производство.