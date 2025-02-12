Мер Києва заявив, що бачив Комарницького приблизно пів року тому в ТЦ з дітьми

Мер Києві Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер столиці Віталій Кличко під час форуму "Демократична стійкість України" зробив заяву журналістам щодо підозрюваного у корупції ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Очільник міста проінформував, коли зустрічався з депутатом востаннє.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Мер столиці на питання журналістів в кулуарах форуму відповів, що бачив підозрюваного востаннє близько пів року тому. Зустріч була випадковою в приміщенні одного з торгівельних центрів Києва.

"Це було приблизно пів року тому в одному з ТЦ. Він підійшов до мене з дітьми, щоб сфотографуватись і все", — заявив Кличко.

Нагадаємо, НАБУ вже подало в розшук ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Він фігурує у справі про незаконне заволодіння землею.

Раніше ми повідомляли, що 6 лютого НАБУ почало масштабну операцію з викриття корупції в Київраді. Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції.