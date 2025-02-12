Мэр Киева заявил, что видел Комарницкого примерно полгода назад в ТЦ с детьми

Кличко сказал, когда видел подозреваемого депутата Комарницкого
Мэр столицы Виталий Кличко во время форума "Демократическая устойчивость Украины" сделал заявление журналистам относительно подозреваемого в коррупции экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Глава города проинформировал, когда встречался с депутатом в последний раз.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Когда Кличко встречался с Комарницким
Мэр столицы на вопрос журналистов в кулуарах форума ответил, что видел подозреваемого в последний раз около полугода назад. Встреча была случайной в помещении одного из торговых центров Киева.
"Это было примерно полгода назад в одном из ТЦ. Он подошел ко мне с детьми, чтобы сфотографироваться и все", — заявил Кличко.
Напомним, НАБУ уже подало в розыск экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Он фигурирует в деле о незаконном завладении землей.
Ранее мы сообщали, что 6 февраля НАБУ начало масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете. Она касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции.
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