Порядок денний Київради на 18 грудня — які питання розглянуть

Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Наступне засідання Київської міської ради відбудеться у четвер, 18 грудня. На порядку денному 38 питань.

Відповідну інформацію вже опублікували на сайті Київради.

Реклама

Читайте також:

Порядок денний Київради на 18 грудня

Зокрема, депутати планують розглянути зниження податку для орендодавців у столиці з 23% до 10%. З відповідною пропозицією вони мають намір звернутися до Верховної Ради.

Також Київрада може заборонити безоплатно паркуватись на 10 хвилин на платних стоянках, а також встановити адміністративну відповідальність за розміщення транспортних засобів на тротуарі та велосипедних смугах.

Крім того, на забезпечення вирішення депутатами соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців планується виділити в 2026 році ще 600 млн гривень. Раніше було заплановано 1,2 млрд гривень, тепер ця сума становитиме — 1,8 млрд гривень.

На порядку денному є затвердження Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури Києва на 2026-2028 роки.

Перед депутатами доповідатиме мер Віталій Кличко щодо здійснення заходів, спрямованих на реалізацію закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Також виступить директор транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, на минулому засіданні Київрада збільшила видатки Держбюджету на 2025 рік.

Також ми писали, чому Київрада ухвалить бюджет на 2026 рік аж у січні.