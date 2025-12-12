Повестка дня Киевсовета на 18 декабря — какие вопросы рассмотрят

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Следующее заседание Киевского городского совета состоится в четверг, 18 декабря. На повестке дня 38 вопросов.

Соответствующую информацию уже опубликовали на сайте Киевсовета.

Повестка дня Киевсовета на 18 декабря

В частности, депутаты планируют рассмотреть снижение налога для арендодателей в столице с 23% до 10%. С соответствующим предложением они намерены обратиться в Верховную Раду.

Также Киевсовет может запретить бесплатно парковаться в течение 10 минут на платных стоянках, а также установить административную ответственность за размещение транспортных средств на тротуаре и велосипедных полосах.

Кроме того, на обеспечение решения депутатами социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей планируется выделить в 2026 году еще 600 млн гривен. Ранее было запланировано 1,2 млрд гривен, теперь эта сумма составит 1,8 млрд гривен.

На повестке дня утверждение Комплексной городской целевой программы повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева на 2026-2028 годы.

Перед депутатами будет докладывать мэр Виталий Кличко по реализации мероприятий, направленных на реализацию закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Также выступит директор транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, на прошлом заседании Киевсовет увеличил расходы Госбюджета на 2025 год.

Также мы писали, почему Киевсовет примет бюджет на 2026 год только в январе.