Кличко: у Дарницькому районі БпЛА влучив у 16-поверхівку

Ліквідація наслідків атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

У Дарницькому районі Києва зафіксували влучання безпілотника у 24-поверховий житловий будинок. На місці події вже працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Кличко повідомив про атаку на Київ

Влучання ворожого дрона сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.

Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

На 12 поверсі зафіксовано загоряння та руйнування стін.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня під час нічної російської атаки на Київ пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Голосіївського району. Зокрема, постраждали житлові будинки, школа та складські приміщення.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня внаслідок нічної російської атаки на Київ загинули двоє жителів Солом’янського району. Унаслідок падіння уламків там спалахнули житлові будинки та нежитлові приміщення, а пошкодження інфраструктури зафіксували ще у п’яти районах столиці.