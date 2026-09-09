Кличко: у Дарницькому районі БпЛА влучив у 16-поверхівку

Кличко: У Дарницькому районі БПЛА влучив у багатоповерхівку
У Дарницькому районі Києва зафіксували влучання безпілотника у 24-поверховий житловий будинок. На місці події вже працюють екстрені служби.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Кличко повідомив про атаку на Київ
Влучання ворожого дрона сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів.
На 12 поверсі зафіксовано загоряння та руйнування стін.
Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня під час нічної російської атаки на Київ пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Голосіївського району. Зокрема, постраждали житлові будинки, школа та складські приміщення.
Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня внаслідок нічної російської атаки на Київ загинули двоє жителів Солом’янського району. Унаслідок падіння уламків там спалахнули житлові будинки та нежитлові приміщення, а пошкодження інфраструктури зафіксували ще у п’яти районах столиці.