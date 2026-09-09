Кличко: в Дарницком районе БПЛА попал в 16-этажное здание

Устранение последствий атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Дарницком районе Киева зафиксировали попадание беспилотника в 24-этажный жилой дом. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Кличко сообщил об атаке на Киев

Попадание вражеского дрона произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11–12 этажей.

Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

На 12-м этаже зафиксировано возгорание и разрушение стен.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября во время ночной российской атаки на Киев повреждения получила гражданская инфраструктура Голосеевского района. В частности, пострадали жилые дома, школа и складские помещения.

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Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября в результате ночной российской атаки на Киев погибли двое жителей Соломенского района. В результате падения обломков там загорелись жилые дома и нежилые помещения, а повреждения инфраструктуры зафиксировали ещё в пяти районах столицы.