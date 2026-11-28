Виталий Кличко, пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют масштабы повреждений, а в некоторых районах города могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на столицу

Накануне удара глава КГВА сообщил об атаке беспилотников на столицу. Он призвал горожан находиться в безопасных местах.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

По словам Кличко, специалисты устанавливают степень повреждения объекта.

Из-за российской атаки в некоторых районах столицы могут возникнуть перебои с предоставлением коммунальных услуг. Это может повлиять на привычный обиход жителей и работу городской инфраструктуры.

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Как сообщали Новини.LIVE, в результате российской атаки на Белую Церковь возник пожар на территории гаражного кооператива. Огонь охватил шесть гаражей, а взрывная волна повредила окна в шести соседних многоэтажках. Спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее мы писали, что электроснабжение Киева обеспечивают подстанции, расположенные вокруг столицы. По словам бывшего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, в случае массированного удара по этим объектам восстановление их работы может занять от одной до двух недель.