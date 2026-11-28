Рятувальники на місці ворожої атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Від ранку суботи, 28 листопада, російські війська атакують Білу Церкву на Київщині. Наразі відомо про трьох постраждалих, яким надають необхідну медичну допомогу. Під ударом також опинилися об'єкти інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Пошкоджені внаслідок російського обстрілу гаражі. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наслідки російської атаки на Білу Церкву

Через російський обстріл на території гаражного кооперативу спалахнула пожежа. Вогонь охопив шість гаражів. Рятувальники вже ліквідували займання.

"Вибуховою хвилею пошкоджено скління у шести багатоповерхівках поруч", — зазначили у ДСНС.

Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють.

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Наслідки російської атаки на Білу Церкву. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Гасіння пожежі у гаражному кооперативі. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Гасіння пожежі після обстрілу Білої Церкви. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Руйнування у гаражному кооперативі Білої Церкви. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 6











Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 26 листопада російські війська атакували Деснянський район Києва. Внаслідок обстрілу є поранені. Чотирьох людей, серед яких двоє дітей, евакуювали. На двох локаціях виникли пожежі.

Також ми інформували про те, що 25 листопада внаслідок російської атаки на Білоцерківський район загинула людина. Пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, гіпермаркет "Епіцентр", відділення "Нової пошти", підприємство та дві вантажівки.