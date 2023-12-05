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Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги

5 декабря 2023 14:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги
Мэр Киева Виталий Кличко забирает заграждение с дороги. Фото: Виталий Кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение по участку дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Открытие участка на Большой кольцевой дороге

По словам Кличко, сегодня завершилось строительство третьего участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской к Оболонскому проспекту, которую начали строить еще в 2016 году. Соответственно, уже сегодня должны разгрузиться пробки на ул. Богатырской. Он добавил, что это фактически Северная объездная дорога Киева.

Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко
Большая кольцевая дорога
Большая кольцевая дорога. Фото: Виталий Кличко

"Общая протяженность построенных городом трех новых участков — три километра. В частности открывшегося сегодня — 1 км 100 м" — указал мэр.

Открытие дороги повлияет на экологию столицы. Как пишет Кличко, это снизит загазованность в городе.

Большая кольцевая дорога
Большая кольцевая дорога. Фото: Виталий Кличко
Большая кольцевая дорога
Большая кольцевая дорога. Фото: Виталий Кличко

Строительство тоннеля под рекой Днепр

По информации Кличко, в Киеве планируют построить подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр. Отмечается, что он станет частью, соединяющей левый и правый берега и будет выходить на Троещину. Он добавил, что строительством тоннеля занимается Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Большая кольцевая дорога
Большая кольцевая дорога. Фото: Виталий Кличко

"Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно. Потому что таким образом мы подводим дорогу к будущему тоннелю. И, когда государство его построит, уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр", — написал Кличко.

Сообщение об открытии дороги
Уведомление об открытии дороги. Фото: скриншот поста Кличко
Сообщение об открытии дороги
Уведомление об открытии дороги. Фото: скриншот поста Кличко

Напомним, в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для проезда спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и городских автобусов 1 декабря. Будет работать автобусный маршрут по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

В Киевсовете обвинили Виталия Кличко в открытии недостроенного моста. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе недостроена первая очередь. Он открыт только для специального и общественного транспорта. Такие действия Кличко назвали PR-акцией.

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