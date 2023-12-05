Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги
Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение по участку дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.
Об этом сообщил Виталий Кличко.
Открытие участка на Большой кольцевой дороге
По словам Кличко, сегодня завершилось строительство третьего участка Большой кольцевой дороги от ул. Богатырской к Оболонскому проспекту, которую начали строить еще в 2016 году. Соответственно, уже сегодня должны разгрузиться пробки на ул. Богатырской. Он добавил, что это фактически Северная объездная дорога Киева.
"Общая протяженность построенных городом трех новых участков — три километра. В частности открывшегося сегодня — 1 км 100 м" — указал мэр.
Открытие дороги повлияет на экологию столицы. Как пишет Кличко, это снизит загазованность в городе.
Строительство тоннеля под рекой Днепр
По информации Кличко, в Киеве планируют построить подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр. Отмечается, что он станет частью, соединяющей левый и правый берега и будет выходить на Троещину. Он добавил, что строительством тоннеля занимается Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.
"Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно. Потому что таким образом мы подводим дорогу к будущему тоннелю. И, когда государство его построит, уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр", — написал Кличко.
Напомним, в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для проезда спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и городских автобусов 1 декабря. Будет работать автобусный маршрут по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".
В Киевсовете обвинили Виталия Кличко в открытии недостроенного моста. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе недостроена первая очередь. Он открыт только для специального и общественного транспорта. Такие действия Кличко назвали PR-акцией.
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