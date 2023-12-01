У Києві на Подільському мосту відкрили рух транспорту

Спецтранспорт їде по Подільсько-Воскресенському мосту. Фото: Віталій Кличко

У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст для проїзду спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та міських автобусів сьогодні, 1 грудня. Працюватиме автобусний маршрут за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Як зазначає Віталій Кличко, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід має протяжність понад десяти кілометрів. Першим етапом після відкриття мосту є запуск автобусного маршруту за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".

Автобус на Подільсько-Воскресенському мосту. Фото: Віталій Кличко

"Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", — заявив Кличко.

Віталій Кличко забирає загорожі. Фото: Віталій Кличко

Метро на Троєщину

За словами Кличка, запуск автотранспорту стане початком до відкриття метро на Троєщину. Він зазначив, що частина станцій метро вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту, а далі розпочнеться будівництво підземних тунелів метро.

"Сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену", — додав Кличко.

Мер Києва пояснив, що зараз триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від вулиці Центральної Садової в бік залізниці. Будівельники, за його словами, споруджують підпірні стіни та облаштовують освітлення.

Повідомлення про запуск автобусного маршруту. Фото: скриншот допису Кличка

Повідомлення про наступні етапи будівництва мосту. Фото: скриншот допису Кличка

Завершення будівництва має розвантажити Північний міст.

Нагадаємо, на Центральну Садову вулицю на Русанівських садах збудовано з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на лівому березі Києва. Однак вулиця не в належному стані, оскільки після кожної зливи вона перетворюється на озеро. Це погано впливає на асфальт, оскільки вода вимиває латки на асфальті, та для місцевих жителів, бо вода стікає просто їм на подвір'я.