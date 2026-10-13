Кличко назвав безпідставними звинувачення у зриві опалювального сезону в Києві

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Facebook

Мер Києва Віталій Кличко назвав "безпідставними" звинувачення в тому, що столиця може зірвати опалювальний сезон. Він наголосив, що опалення в місті ще не почали подавати, а повідомлення про проблеми з його запуском назвав безпідставними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Віталія Кличка.

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Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Кличко пояснив, чому вважає звинувачення у зриві опалення "безпідставними"

За словами Кличка, звинувачення щодо зриву опалювального сезону є "безпідставними", оскільки він ще не розпочався.

"Безпідставні звинувачення в зриві опалювального сезону, який ще не почався", — заявив він.

Кличко додав, що старатиметься виправдати довіру громади.

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"Я буду виконувати свої зобов'язання і роблю все можливе, щоб виправдати довіру громади", — каже мер.

Як писали Новини.LIVE, народна депутатка Леся Забуранна заявила, що Київ не надав Тимчасовій слідчій комісії чітких даних про готовність до зими за напрямками електро-, тепло- та водопостачання. Водночас Державне агентство відновлення виконало майже 80% запланованих робіт із підготовки столиці до холодів. ТСК направила офіційні запити, щоб з’ясувати, яку частину робіт виконала міська влада.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 13 жовтня Верховна Рада підтримала пропозицію запросити мера Києва Віталія Кличка до парламенту для пояснень щодо підготовки столиці до зими в умовах війни. Ініціаторкою виступила народна депутатка Мар’яна Безугла, яка наголосила на необхідності обговорити готовність міста до можливих воєнних загроз. За запрошення Кличка проголосував 151 народний депутат.