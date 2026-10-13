Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко ответил на обвинения в срыве отопительного сезона

Кличко ответил на обвинения в срыве отопительного сезона

Ua ru
13 октября 2026 14:49
Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "безосновательными" обвинения в том, что столица может сорвать отопительный сезон. Он подчеркнул, что отопление в городе ещё не начали подавать, а сообщения о проблемах с его запуском назвал безосновательными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Виталия Кличко.

Реклама
кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Кличко объяснил, почему считает обвинения в срыве отопления "безосновательными"

По словам Кличко, обвинения в срыве отопительного сезона являются "безосновательными", поскольку он еще не начался.

"Безосновательные обвинения в срыве отопительного сезона, который еще не начался", — заявил он.

Кличко добавил, что будет стараться оправдать доверие общества.

Читайте также:

"Я буду выполнять свои обязательства и делаю все возможное, чтобы оправдать доверие общества", — говорит мэр.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Леся Забуранная заявила, что Киев не предоставил Временной следственной комиссии четких данных о готовности к зиме по направлениям электро-, тепло- и водоснабжения. В то же время Государственное агентство восстановления выполнило почти 80% запланированных работ по подготовке столицы к холодам. ВСК направила официальные запросы, чтобы выяснить, какую часть работ выполнили городские власти.

Также Новини.LIVE сообщали, что 13 октября Верховная Рада поддержала предложение пригласить мэра Киева Виталия Кличко в парламент для дачи объяснений относительно подготовки столицы к зиме в условиях войны. Инициатором выступила народный депутат Марьяна Безуглая, которая подчеркнула необходимость обсудить готовность города к возможным военным угрозам. За приглашение Кличко проголосовал 151 народный депутат.

Виталий Кличко Киев отопительный сезон зима мер
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации