Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "безосновательными" обвинения в том, что столица может сорвать отопительный сезон. Он подчеркнул, что отопление в городе ещё не начали подавать, а сообщения о проблемах с его запуском назвал безосновательными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Виталия Кличко.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Кличко объяснил, почему считает обвинения в срыве отопления "безосновательными"

По словам Кличко, обвинения в срыве отопительного сезона являются "безосновательными", поскольку он еще не начался.

"Безосновательные обвинения в срыве отопительного сезона, который еще не начался", — заявил он.

Кличко добавил, что будет стараться оправдать доверие общества.

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"Я буду выполнять свои обязательства и делаю все возможное, чтобы оправдать доверие общества", — говорит мэр.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Леся Забуранная заявила, что Киев не предоставил Временной следственной комиссии четких данных о готовности к зиме по направлениям электро-, тепло- и водоснабжения. В то же время Государственное агентство восстановления выполнило почти 80% запланированных работ по подготовке столицы к холодам. ВСК направила официальные запросы, чтобы выяснить, какую часть работ выполнили городские власти.

Также Новини.LIVE сообщали, что 13 октября Верховная Рада поддержала предложение пригласить мэра Киева Виталия Кличко в парламент для дачи объяснений относительно подготовки столицы к зиме в условиях войны. Инициатором выступила народный депутат Марьяна Безуглая, которая подчеркнула необходимость обсудить готовность города к возможным военным угрозам. За приглашение Кличко проголосовал 151 народный депутат.