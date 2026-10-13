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Головна Київ Рада викликала Кличка для пояснень щодо підготовки Києва до зими

Рада викликала Кличка для пояснень щодо підготовки Києва до зими

Ua ru
13 жовтня 2026 13:08
Рада викликала Кличка через підготовку Києва до зими: що відомо
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У вівторок, 13 жовтня, Верховна Рада підтримала пропозицію запросити міського голову Києва Віталія Кличка до парламенту, щоб заслухати його щодо підготовки столиці до зими в умовах війни. Ініціативу виявила народна депутатка Мар’яна Безугла, яка закликала парламентарів обговорити готовність міста до можливих воєнних загроз. За запрошення мера проголосували 151 народний депутат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Нардепи хочуть заслухати Кличка щодо підготовки Києва до зими

Мар’яна Безугла заявила, що парламент має заслухати мера столиці щодо готовності Києва до можливих викликів під час війни.

"Ви бачите, що відбувається з столицею? Ми так жодного разу не заслухали Кличка (мера Києва - ред.). І це питання не про політичні партії на сили...", — заявила Безугла.

Після цього парламентарі підтримали її ініціативу.

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Згодом Безугла опублікувала допис, у якому зазначила, що Кличко звітуватиме завтра.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Віталій Кличко закликав мешканців столиці, які мають таку змогу, на певний час перебратися до близьких за межами Києва через посилення російських обстрілів. Мер пояснив, що місто переживає складний період, однак наголосив: про загальну евакуацію не йдеться, адже такий сценарій відповідав би цілям Росії.

Також Новини.LIVE писали про оцінку політичного експерта Євгенія Прокопишина, який зіставив дії очільників Києва та Харкова в умовах війни. Він розкритикував заклики Кличка виїжджати зі столиці й навів приклад Харкова, де, попри регулярні обстріли та близькість до лінії фронту, зберігають безкоштовний проїзд у громадському транспорті, розвивають підземні школи та забезпечують безоплатним харчуванням людей, які цього потребують. За словами експерта, Ігор Терехов, навпаки, заохочує повертатися до міста переселенців і бізнес, який переїхав через війну, а київській владі варто відкрито оцінити недоліки в підготовці столиці до кризових ситуацій.
 

Віталій Кличко Верховна Рада Київ Мар'яна Безугла зима
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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