Кличко розповів про ситуацію з теплом після атаки РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Кличко/Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав кількість багатоповерхівок, що досі лишаються без тепла після масованої атаки РФ у ніч проти 20 січня. Відтак, нині без опалення у столиці близько 4 тисяч будинків.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Кличко про відсутність тепла у будинках після атаки РФ

"Наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій", — поінформував мер Києва.

Водночас він наголосив, що наразі ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

За словами мера, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

Київ отримає від Німеччини ще дві міні-ТЕЦ

Також Кличко повідомив, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

Як відомом, у Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пусконалагоджувальні роботи.

Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

