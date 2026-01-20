Відео
Україна
Головна Київ Кличко відповів, скільки будинків досі без тепла після атаки РФ

Кличко відповів, скільки будинків досі без тепла після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 16:47
Кличко розповів про ситуацію з теплом після атаки РФ
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Кличко/Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко назвав кількість багатоповерхівок, що досі лишаються без тепла після масованої атаки РФ у ніч проти 20 січня. Відтак, нині без опалення у столиці близько 4 тисяч будинків.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Читайте також:

Кличко про відсутність тепла у будинках після атаки РФ

"Наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі.  В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій", — поінформував мер Києва.

Водночас він наголосив, що наразі ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

За словами мера, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику. 

Київ отримає від Німеччини ще дві міні-ТЕЦ

Також Кличко повідомив, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.

Як відомом, у Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пусконалагоджувальні роботи.

Кличко розповів про ситуацію із теплом у Києві
Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Нагадаємо, що в КМВА розповіли, в яких районах Києва найгірша ситуація зі світлом, водою та теплом після атаки РФ.

Раніше Кличко інформував про наслідки масованого удару РФ по Києву у ніч проти 20 січня.

Віталій Кличко Київ обстріли теплопостачання війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
