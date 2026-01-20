Кличко розповів про ситуацію з теплом після атаки РФ

Кличко відповів, скільки будинків досі без тепла після атаки РФ
Міський голова Києва Віталій Кличко назвав кількість багатоповерхівок, що досі лишаються без тепла після масованої атаки РФ у ніч проти 20 січня. Відтак, нині без опалення у столиці близько 4 тисяч будинків.
Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Кличко про відсутність тепла у будинках після атаки РФ
"Наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій", — поінформував мер Києва.
Водночас він наголосив, що наразі ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.
За словами мера, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.
Київ отримає від Німеччини ще дві міні-ТЕЦ
Також Кличко повідомив, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.
Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня.
Як відомом, у Києві були встановлені 5 когенераційних установок, 2 з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пусконалагоджувальні роботи.
Нагадаємо, що в КМВА розповіли, в яких районах Києва найгірша ситуація зі світлом, водою та теплом після атаки РФ.
Раніше Кличко інформував про наслідки масованого удару РФ по Києву у ніч проти 20 січня.
Читайте Новини.LIVE!