Обстріл Києва 20 січня — скільки будинків без тепла

Кияни в пункті обігріву. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 20 січня знову атакувала Київ. Наразі в столиці без тепла перебуває понад 5000 будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 20 січня

Кличко розповів, що після сьогоднішньої атаки у Києві без тепла 5 635 будинків. За його словами, майже 80% з них — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

"На вчорашній вечір з 6 000 будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня", — сказав міський голова.

Він додав, що Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, аби відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.

Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та ракетами. В столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого.

Також Кличко повідомляв, що об'єкти соціальної інфраструктури у Києві переходять на автономний режим живлення. Лівий берег повністю залишилився без світла.