Кличко рассказал о ситуации с теплом после атаки РФ

Городской голова Киева Виталий Кличко. Фото: Кличко/Facebook

Городской голова Киева Виталий Кличко назвал количество многоэтажек, которые до сих пор остаются без тепла после массированной атаки РФ в ночь на 20 января. Следовательно, сейчас без отопления в столице около 4 тысяч домов.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Кличко об отсутствии тепла в домах после атаки РФ

"Сейчас без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель", — проинформировал мэр Киева.

В то же время он отметил, что сейчас ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.

По словам мэра, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

Киев получит от Германии еще две мини-ТЭЦ

Также Кличко сообщил, что Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, предоставляющим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок.

Стороны подписали Меморандум, по которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.

Как известно, в Киеве были установлены 5 когенерационных установок, 2 из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пусконаладочные работы.

Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Напомним, что в КГВА рассказали, в каких районах Киева хуже всего ситуация со светом, водой и теплом после атаки РФ.

Ранее Кличко информировал о последствиях массированного удара РФ по Киеву в ночь на 20 января.