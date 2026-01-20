Кличко рассказал о ситуации с теплом после атаки РФ

Кличко ответил, сколько домов до сих пор без тепла после атаки РФ
Городской голова Киева Виталий Кличко назвал количество многоэтажек, которые до сих пор остаются без тепла после массированной атаки РФ в ночь на 20 января. Следовательно, сейчас без отопления в столице около 4 тысяч домов.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Кличко об отсутствии тепла в домах после атаки РФ
"Сейчас без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель", — проинформировал мэр Киева.
В то же время он отметил, что сейчас ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.
По словам мэра, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.
Киев получит от Германии еще две мини-ТЭЦ
Также Кличко сообщил, что Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, предоставляющим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок.
Стороны подписали Меморандум, по которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.
Как известно, в Киеве были установлены 5 когенерационных установок, 2 из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пусконаладочные работы.
Напомним, что в КГВА рассказали, в каких районах Киева хуже всего ситуация со светом, водой и теплом после атаки РФ.
Ранее Кличко информировал о последствиях массированного удара РФ по Киеву в ночь на 20 января.
