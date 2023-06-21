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Після арешту чиновника КМДА Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації"

21 червня 2023 16:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Після арешту чиновника КМДА Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації"
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 21 червня, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука "кинули" під цілодобовий домашній арешт. Чиновник проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття. Київський міський голова Віталій Кличко відреагував на рішення суду.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Віталій Кличко зазначив, що такі "безкінечні обшуки паралізують роботу департаментів і служб міста". А також "у воєнний час вносять хаос в управління столицею".

Окрім цього, київський міський голова наголосив на тому, що заручниками ситуації "політичної боротьби" стають кияни, адже таким чином руйнується самоврядування столиці і система життєзабезпечення міста.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт. Адвокати чиновника, як і сам Роман Ткачук, заявили, що ця підозра є необґрунтованою.

Додамо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджує, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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