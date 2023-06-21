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Кличко отреагировал на арест чиновника КГГА

21 июня 2023 16:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко отреагировал на арест чиновника КГГА
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 21 июня, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука "кинули" под круглосуточный домашний арест. Чиновник проходит по делу о гибели людей у закрытого укрытия. Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на решение суда.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей официальной Telegram-странице .

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Виталий Кличко отметил, что такие "бесконечные обыски парализуют работу департаментов и служб города". А также "в военное время вносят хаос в управление столицей".

Кроме этого, киевский городской голова отметил, что заложниками ситуации "политической борьбы" становятся киевляне, ведь таким образом разрушается самоуправление столицы и система жизнеобеспечения города.

 

Напомним, ранее мы писали, что Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения. Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест. Адвокаты чиновника, как и сам Роман Ткачук, заявили, что это подозрение необоснованно.

Добавим, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Мужчина одного из погибших и жители района утверждает, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране . Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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