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Кличко заявив про кадрові зміни у "Київпастрансі"

21 березня 2024 12:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко заявив про кадрові зміни у "Київпастрансі"
Віталій Кличко. Фото: КМДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На засіданні Київради мер Києва Віталій Кличко заявив про певні кадрові зміни у керівництві комунального підприємства "Київпастранс". Зокрема, звільнився директор компанії Дмитро Левченко, також готують до звільнення директора з виробництва Павла Кирилюка. 

Про це написав Кличко на своїй сторінці в Telegram.

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"Щодо змін у керівництві КП "Київпастранс". Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", — написав Кличко, коментуючи кадрові зміни у підприємстві. 

Він додав, що найближчими днями призначать виконуючого обов'язків директора КП "Київпастранс".

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Інформація про кадрові зміни. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер КП Віктор Вигівський.

Приводом до цього, за словами Віталія Кличка, стало резонансне журналістське розслідування, яке виявило значні статки у очільника метро та його родини.

Віталій Кличко
Київ
транспорт
КМДА
Київрада
звільнення

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