Кличко заявил о кадровых изменениях в "Киевпасстрансе"
На заседании Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко заявил об определенных кадровых изменениях в руководстве коммунального предприятия "Киевпасстранс". В частности, уволился директор компании Дмитрий Левченко, также готовят к увольнению директора по производству Павла Кирилюка.
Об этом написал Кличко на своей странице в Telegram.
Кадровые изменения в "Киевпасстрансе"
"Об изменениях в руководстве КП "Киевпасстранс". Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. Но будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк", — написал Кличко, комментируя кадровые изменения в предприятии.
Он добавил, что в ближайшие дни назначат исполняющего обязанности директора КП "Киевпасстранс".
Напомним, 15 февраля начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.
Поводом к этому, по словам Виталия Кличко, стало резонансное журналистское расследование, которое выявило значительное состояние у главы метро и его семьи.
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