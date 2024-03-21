Кличко заявил о кадровых изменениях в "Киевпасстрансе"

Виталий Кличко. Фото: КГГА

На заседании Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко заявил об определенных кадровых изменениях в руководстве коммунального предприятия "Киевпасстранс". В частности, уволился директор компании Дмитрий Левченко, также готовят к увольнению директора по производству Павла Кирилюка.

Об этом написал Кличко на своей странице в Telegram.

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"Об изменениях в руководстве КП "Киевпасстранс". Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. Но будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк", — написал Кличко, комментируя кадровые изменения в предприятии.

Он добавил, что в ближайшие дни назначат исполняющего обязанности директора КП "Киевпасстранс".

Информация о кадровых изменениях. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.

Поводом к этому, по словам Виталия Кличко, стало резонансное журналистское расследование, которое выявило значительное состояние у главы метро и его семьи.