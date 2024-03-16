Чому Кличко звільняє очільника метро Брагінського — мер раптово змінив милість на гнів

Віталій Кличко та Віктор Брагінський. Фото: Київська міська рада

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри звільнити директора київського метрополітену Віктора Брагінського. Сталося це після резонансного журналістського розслідування, яке виявило значні статки у очільника метро та його родини.

Декілька місяців тому мер столиці в ексклюзивному коментарі журналістам проєкту "Наша справа" Новини.LIVE заявляв, що "відносно професійних обов’язків Брагінського, питань немає, претензій великих немає". Він тоді також підкреслив, що метрополітен добре працює та виконує свої функції.

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Автори матеріалу нагадують, що у 2016 році київський мер оголосив будівництво метро на житловий масив Виноградар. Через два роки КМДА оголосила шестимільярдний тендер, за яким розширення Сирецько-Печерської гілки метро до Виноградаря мало тривати три роки. Але ці роботи не виконані і зараз.

"Ми повертаємо в відповідності до рішення Київради 1,1 мільярд гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори вже підписані", — заявив мер столиці під час засідання КМДА.

Ще на моменті проведення тендерної процедури на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії почались проблеми. Наприклад, тендер змогли провести не одразу, а перші торги було скасовано через порушення.

Згодом почались скандали навколо "Київметробуд", у 2020 році СБУ викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро на Виноградар. Роком пізніше Київська міська прокуратура подала позов до суду щодо стягнення коштів з підрядника коштів у сумі 139,1 мільйона, які були отримані шляхом нарахування відсотків на бюджетні кошти. А також додатково 44,4 мільйона гривень за безпідставне збереження та користування цими коштами.

Утім, попри всі перипетії, мер столиці Віталій Кличко заявляв, що за відсутності форс-мажорів метро на Виноградар таки можуть відкрити 2024 року.

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Як ми раніше зазначали у матеріалах розслідування, закриття шести станцій київського метрополітену від "Теремків" до "Деміївської"стало шокуючою подією для усіх киян наприкінці минулого року.

Того ж вечора мер столиці Віталій Кличко, спільно з незмінним керівником Київського метрополітену Віктором Брагінським показали тріщини, які з’явились в тунелі.

"Попередньо порушені умови будівництва, можливо. І по висновкам ми можемо вже сказати про причини цієї надзвичайної ситуації", — сказав Віталій Кличко в одному з інтерв’ю.

Як вказано у матеріалах розслідування, 11 липня 2016 року було опубліковано тендер на проєктні роботи з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Учасниками стали ось ці три компанії: "Укрспецтунельпроект", "Київметропроект" та Державне підприємство "Проектний Інститут Укрметротунельпроект". За не надто прозорими результатами переможцем став "Київметропроект", який, до слова, як з'ясували журналісти, пов'язували з Валерієм Абрамсоном, російським бізнесменом та архітектором.

Київський метрополітен заключив договір з компанією. Але невдовзі, довкола неї почались баталії, які точно не сприяли своєчасному будівництву метро. Було декілька рейдерських захоплень, компанію звинувачували у махінаціях, майже щороку здачу об’єкту відтерміновували через різні причини: від ковіда до військового стану.

Журналисти у розслідуванні нагадують, що впродовж останніх майже 10 років головною транспортною артерією столиці опікувався керівник метрополітену Віктор Брагінський, якого призначив Віталій Кличко. Тож питання щодо експлуатації та ремонту метро потрібно адресувати саме Брагінському, однако спілкуватися з авторами розслідування він відмовився.

Однак ексклюзивний коментар журналісти змогли отримати від мера столиці Віталія Кличка. Він тоді підкреслив, що діяльність керівника метрополітену його повністю влаштовує, принаймні так він говорив за два дні до аварії в тунелі метрополітену на Теремках.

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скріншот

"Що стосується загальної роботи метрополітену, зауважень до метрополітену немає. Він працює та виконує свої функції. На сьогоднішній день, що стосується роботи керівника метрополітену відносно його професійних обов’язків, питань немає, претензій великих немає", — повідомив Віталій Кличко в інтерв’ю журналістам проєкту "Наша Справа".

Риторика Кличка змінилась на протилежну після розслідування журналістів Bihus.Info. У матеріалі вони розібрали декларації Віктора Брагінського — посадовця, який вже понад 10 років очолює "Київськи метрополітен". Звернули увагу і на майно його родичів.

Журналісти виявили у Брагінського не задеклароване майно на 52 мільйони гривень. Крім того, на його матір оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines вартістю від 10 мільйонів, а колишня дружина володіє квартирою за 3 мільйони та земельною ділянкою за 760 тисяч доларів.

Нагадаємо, 15 березня Віктор Брагінський написав заяву на звільнення, а його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер КП Віктор Вигівський.