"Кличко залишить без житла": кияни вийшли під стіни КМДА з протестом

Мітинг біля КМДА 5 жовтня. Фото: соцмережі

У четвер, 5 жовтня, під стінами КМДА відбувається черговий мітинг. Серед протестуючих — працівники "Київметробуду" та метрополітену, які вимагають звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія.

Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram.

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Причина мітингу

Відомо, що на сьогоднішній мітинг вийшли працівники "Київметробуду" та метрополітену. Люди тримали у руках плакати з надписами: "Мер Кличко лишає працівників метрополітену без житла", "Звільніть шахрая Шарія", а також "Міська рада, виділіть кошти на добудову будинку на просп. Голосіївський , 74".

Причиною акції стало недобудоване житло від "Спецжитлофонду", у будівництво якого люди 6 років тому вклали кошти.

Відтак, мітингувальники вимагають звільнити директора комунального підприємства Володимира Шарія.

Мітингувальники з плакатами. Фото: соцмережі

Скандал зі "Спецжитлофондом"

Сьогодні у Київській міській прокуратурі напривили обвинувальний акт стосовно директора КП "Спецжитлофонд". Шарія звинувачуть у службовій недбалості, яка призвела до збитків у 21 мільйон гривень.

Повідомляється, що між комунільним підприємством та приватним підприємством був укладений договір підряду щодо будівництва житлового будинку на перетині вул. Мілютенко-Шолом-Алейхема у Деснянському районі.

Однак, отримавши оплату, підрядник недокінця виконав свою роботу, ба більше не повернув кошти. Через це у подальшому сторони домовилися про розірвання договору.

На момент розірвання угоди прострочена заборгованість підрядника перед КП "Спецжитлофонд" становила 21 мільйон гривень. До того ж, починаючи з грудня 2017 року директор КП не вжив жодних заходів для того, щоб стягнути заборгованість та не подавав цивільні позови.

"В результаті службової недбалості посадовця територіальній громаді завдано шкоду на 21 млн грн. Обвинуваченого відсторонено від займаної посади", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.