"Вийшла недокомунікація": у КМДА пояснили зміни в оплаті за громадський транспорт
У громадському транспорті Києва дещо змінили систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay. Це, як пояснюють у Київраді, потрібно для того, щоб столиця могла заощадити за кожну оплату проїзду.
Про це повідомляє УП, посилаючись на заяву депутатку КМДА Ксенії Семенової.
Як пояснюють зміни оплати за проїзд у КМДА
Відтак, за словами Семенової, кияни невдоволені нововведеннями через те, що "вийшла недокомунікація".
Річ у тім, як пояснює депутатка, щоразу, коли пасажир оплачує за проїзд, з нього знімають 8 гривень. До того існує ще певний відсоток за обслуговування банківської операції. Його, як правило, платить влада міста.
Через це у Київраді вигадали нову схему, згідно з якою пасажир платить один раз за 2 проїзди.
"Фактично це технічна зміна, яка на користувачі сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня", — каже Семенова.
Депутатка наголошує, що якщо людина не проїхала у транспорті другий раз, то з її картки зніметься плата лише за одне користування транспортом, тобто, 8 гривень.
До того ж контролер не буде перевіряти факт оплати, дивлячись в телефон. Це відображатиметься прямо на валідаторі в тролейбусі
Раніше ми писали, що з 4 жовтня оплата проїзду в громадському транспорті Києва зазнає змін. Плата із банківських карток буде списуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом.