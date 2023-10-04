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"Вийшла недокомунікація": у КМДА пояснили зміни в оплаті за громадський транспорт

4 жовтня 2023 13:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Вийшла недокомунікація": у КМДА пояснили зміни в оплаті за громадський транспорт
Оплата карткою в громадському транспорті. Фото: Київпастранс\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У громадському транспорті Києва дещо змінили систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay. Це, як пояснюють у Київраді, потрібно для того, щоб столиця могла заощадити за кожну оплату проїзду.

Про це повідомляє УП, посилаючись на заяву депутатку КМДА Ксенії Семенової. 

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Як пояснюють зміни оплати за проїзд у КМДА

Відтак, за словами Семенової, кияни невдоволені нововведеннями через те, що "вийшла недокомунікація". 

Річ у тім, як пояснює депутатка, щоразу, коли пасажир оплачує за проїзд, з нього знімають 8 гривень. До того існує ще певний відсоток за обслуговування банківської операції. Його, як правило, платить влада міста. 

Через це у Київраді вигадали нову схему, згідно з якою пасажир платить один раз за 2 проїзди. 

"Фактично це технічна зміна, яка на користувачі сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня", — каже Семенова.

Депутатка наголошує, що якщо людина не проїхала у транспорті другий раз, то з її картки зніметься плата лише за одне користування транспортом, тобто, 8 гривень. 

До того ж контролер не буде перевіряти факт оплати, дивлячись в телефон. Це відображатиметься прямо на валідаторі в тролейбусі

Раніше ми писали, що з 4 жовтня оплата проїзду в громадському транспорті Києва зазнає змін. Плата із банківських карток буде списуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом.

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