Засідання Київради 10 лютого — які питання розглянуть

Київська міська рада у вівторок, 10 лютого, збереться на пленарне засідання. У порядку денному всього два питання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розпорядження мера столиці Віталій Кличка на сайті Київради.

Які питання розгляне Київрада

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська міська рада внесла до порядку денного на 10 лютого такі питання:

про внесення змін до міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва";

про надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Ці проєкти підготовлено з метою подолання наслідків надзвичайної ситуації у Києві, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

Зміни до міської цільової програми передбачають придбання додаткових обсягів дизельного пального та бензину А-95, щоб зберігати їх в резерві КМДА. Також передбачається забезпечення пально-мастильними матеріалами пожежних підрозділів ДСНС, що забезпечують за допомогою електрогенераторів життєдіяльність населення Києва.

Крім того, в програмі передбачаються щомісячні виплати премій працівникам Київської служби порятунку, які беруть безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Нагадаємо, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея пояснив, чому зима 2025-2026 років стала найважчою для столиці.

Також підготовку столиці до наслідків російських обстрілів розкритикував народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.