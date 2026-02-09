Відео
Головна Київ Кличко збирає засідання Київради — чого чекати жителям столиці

Кличко збирає засідання Київради — чого чекати жителям столиці

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:55
Засідання Київради 10 лютого — які питання розглянуть
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада у вівторок, 10 лютого, збереться на пленарне засідання. У порядку денному всього два питання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розпорядження мера столиці Віталій Кличка на сайті Київради.

київрада
Розпорядження Віталія Кличка. Фото: скриншот

Які питання розгляне Київрада

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Київська міська рада внесла до порядку денного на 10 лютого такі питання:

  • про внесення змін до міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва";
  • про надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Ці проєкти підготовлено з метою подолання наслідків надзвичайної ситуації у Києві, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

Зміни до міської цільової програми передбачають придбання додаткових обсягів дизельного пального та бензину А-95, щоб зберігати їх в резерві КМДА. Також передбачається забезпечення пально-мастильними матеріалами пожежних підрозділів ДСНС, що забезпечують за допомогою електрогенераторів життєдіяльність населення Києва.

Крім того, в програмі передбачаються щомісячні виплати премій працівникам Київської служби порятунку, які беруть безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Нагадаємо, голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея пояснив, чому зима 2025-2026 років стала найважчою для столиці.

Також підготовку столиці до наслідків російських обстрілів розкритикував народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Віталій Кличко Київ КМДА паливо генератори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
