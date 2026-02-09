Заседание Киевсовета 10 февраля — какие вопросы рассмотрят

Кличко собирает заседание Киевсовета — чего ждать жителям столицы
Киевский городской совет во вторник, 10 февраля, соберется на пленарное заседание. В повестке дня всего два вопроса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение мэра столицы Виталий Кличко на сайте Киевсовета.
Какие вопросы рассмотрит Киевсовет
Учитывая представление постоянных комиссий Киевского городского совета, Киевский городской совет внес в повестку дня на 10 февраля такие вопросы:
- о внесении изменений в городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям по назначению территориальной подсистемы города Киева";
- о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.
Эти проекты подготовлены с целью преодоления последствий чрезвычайной ситуации в Киеве, которая возникла в результате российских обстрелов.
Изменения в городскую целевую программу предусматривают приобретение дополнительных объемов дизельного топлива и бензина А-95, чтобы хранить их в резерве КГГА. Также предусматривается обеспечение горюче-смазочными материалами пожарных подразделений ГСЧС, обеспечивающих с помощью электрогенераторов жизнедеятельность населения Киева.
Кроме того, в программе предусматриваются ежемесячные выплаты премий работникам Киевской службы спасения, которые принимают непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.
