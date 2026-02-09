Заседание Киевсовета 10 февраля — какие вопросы рассмотрят

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет во вторник, 10 февраля, соберется на пленарное заседание. В повестке дня всего два вопроса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение мэра столицы Виталий Кличко на сайте Киевсовета.

Распоряжение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Какие вопросы рассмотрит Киевсовет

Учитывая представление постоянных комиссий Киевского городского совета, Киевский городской совет внес в повестку дня на 10 февраля такие вопросы:

о внесении изменений в городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям по назначению территориальной подсистемы города Киева";

о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Эти проекты подготовлены с целью преодоления последствий чрезвычайной ситуации в Киеве, которая возникла в результате российских обстрелов.

Изменения в городскую целевую программу предусматривают приобретение дополнительных объемов дизельного топлива и бензина А-95, чтобы хранить их в резерве КГГА. Также предусматривается обеспечение горюче-смазочными материалами пожарных подразделений ГСЧС, обеспечивающих с помощью электрогенераторов жизнедеятельность населения Киева.

Кроме того, в программе предусматриваются ежемесячные выплаты премий работникам Киевской службы спасения, которые принимают непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

Напомним, председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея объяснил, почему зима 2025-2026 годов стала самой тяжелой для столицы.

Также подготовку столицы к последствиям российских обстрелов раскритиковал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.