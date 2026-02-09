Відео
Відео

Головна Київ Зима 2025-2026 стала найважчою для Києва за всі роки війни

Зима 2025-2026 стала найважчою для Києва за всі роки війни

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 05:32
Кривошея заявив, що зима 2026 стала для Києва найважчою за всі роки війни
Геннадій Кривошея. Фото: скриншот з ефіру

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що поточна зима стала найважчою для Києва за всі роки війни. Причиною тому стали сильні морози та нестача оперативних рішень.

Про це Кривошея сказав в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Чому ця зима стала найважчою для Києва за 4 роки війни

Геннадій Кривошея зауважив, що столиця виявилася готовою не всюди. Зокрема, до Київського метрополітену не було жодних питань до тих пір, поки не сталися короткочасні відключення світла. Метрополітен мав аварійне живлення, однак цього недостатньо без чіткого плану дій.

"Керівник метрополітену має прозвітувати, наскільки він готовий і яких ресурсів бракує. Це питання мали терміново заслухати на засідання Київради", — пояснив голова Громадської ради при КМДА.

Також Кривошея додав, що в умовах кризи місто має не лише планово готуватися до зими, але й оперативно змінювати бюджет і ухвалювати термінові рішення щодо критичної інфраструктури — метро, водопостачання та енергозабезпечення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що нардеп від "Батьківщина" Олексій Кучеренко розкритикував підготовку Києва до забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури. Він наголосив, що у столиці практично не виконали цього завдання.

Також Кучеренко повідомив, що технологічно та екологічно замінити київські ТЕЦ неможливо.

Київ метро КМДА зима війна в Україні метрополітен
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
