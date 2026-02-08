Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення критичної інфраструктури

Олексій Кучеренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував підготовку Києва до забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури. За його словами, у столиці практично не виконали цього завдання.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури Києва

"Не виконано практично нічого по ось цьому завданню аварійного живлення критичної інфраструктури. Метрополітен безумовно, насоси підкачки теплоносія, насоси водоканалів і інші речі", — зазначив Кучеренко.

Він також спростував заяви про запуск 100 МВт додаткової когенераційної потужності до кінця року. За його словами, установки не були введені в експлуатацію.

"Дві установки далекі від запуску ще. Монтаж зробили, вони не працюють. Одна запрацює, дай Боже, в березні, інша влітку. Дві по 54 МВт установки", — додав нардеп.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста через складну ситуацію в енергетиці.

А 7 лютого під час російського обстрілу один із блоків ЧАЕС відʼєднався від мережі через коливання напруги.