Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення критичної інфраструктури

Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення
Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував підготовку Києва до забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури. За його словами, у столиці практично не виконали цього завдання.
Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі "Київського часу".
Забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури Києва
"Не виконано практично нічого по ось цьому завданню аварійного живлення критичної інфраструктури. Метрополітен безумовно, насоси підкачки теплоносія, насоси водоканалів і інші речі", — зазначив Кучеренко.
Він також спростував заяви про запуск 100 МВт додаткової когенераційної потужності до кінця року. За його словами, установки не були введені в експлуатацію.
"Дві установки далекі від запуску ще. Монтаж зробили, вони не працюють. Одна запрацює, дай Боже, в березні, інша влітку. Дві по 54 МВт установки", — додав нардеп.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста через складну ситуацію в енергетиці.
А 7 лютого під час російського обстрілу один із блоків ЧАЕС відʼєднався від мережі через коливання напруги.
