Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення

Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 19:13
Кучеренко розкритикував підготовку Києва до аварійного живлення критичної інфраструктури
Олексій Кучеренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко розкритикував підготовку Києва до забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури. За його словами, у столиці практично не виконали цього завдання.

Про це Олексій Кучеренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури Києва

"Не виконано практично нічого по ось цьому завданню аварійного живлення критичної інфраструктури. Метрополітен безумовно, насоси підкачки теплоносія, насоси водоканалів і інші речі", — зазначив Кучеренко.

Він також спростував заяви про запуск 100 МВт додаткової когенераційної потужності до кінця року. За його словами, установки не були введені в експлуатацію.

"Дві установки далекі від запуску ще. Монтаж зробили, вони не працюють. Одна запрацює, дай Боже, в березні, інша влітку. Дві по 54 МВт установки", — додав нардеп.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста через складну ситуацію в енергетиці.

А 7 лютого під час російського обстрілу один із блоків ЧАЕС відʼєднався від мережі через коливання напруги.

Київ електроенергія нардепи електропостачання критична інфраструктура
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації