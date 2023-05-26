Клименко розповів про загиблого нацгвардійця, якого збив суддя

Загиблий строковик Нацгвардії Вадим Бондаренко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого на автомобілі збив голова Макарівського районного суду. Хлопцеві було 23 роки.

Про це Ігор Клименко повідомив у своєму Facebook.

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Вадим Бондаренко, який загинув внаслідок ДТП, був строковиком Нацгвардії України.

"До початку повномасштабного вторгнення проходив строкову службу в Черкасах. Невдовзі був переведений до Києва. З початком активних бойових дій рвався на передову. Але підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці. Він був потрібен тут", — розповів Клименко.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що у Вадима залишилася дружина та троє дітей. Його батько та брат захищають Україну від російських окупантів на найгарячіших напрямках.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким. Трагедію розслідує Державне бюро розслідувань. Винна особа неодмінно має отримати справедливе покарання", — додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був на підпитку.

Також ми писали, що у мережі почали зʼявлятись нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Чиновник їхав на "Лексусі" та на смерть збив нацгвардійця.

Додамо, сьогодні, 26 травня, стало відомо, що суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він збив на смерть нацгвардійця і відмовився від здачі аналізів на сп'яніння.