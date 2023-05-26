У судді, який збив нацгвардійця, примусово візьмуть аналізи
Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він збив на смерть нацгвардійця і відмовився від здачі аналізів на сп'яніння.
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Суддя примусово здасть аналізи
Зазначається, що суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури. Надано дозвіл на примусове взяття біологічних аналізів у судді, який збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.
Під час затримання він відмовився від перевірки на вміст в організмі алкоголю та наркотиків. Однак, за словами правоохоронців, чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння.
Зазначається, що за фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.
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Сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був на підпитку.