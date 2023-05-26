У судді, який збив нацгвардійця, примусово візьмуть аналізи

Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він збив на смерть нацгвардійця і відмовився від здачі аналізів на сп'яніння.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури. Надано дозвіл на примусове взяття біологічних аналізів у судді, який збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Під час затримання він відмовився від перевірки на вміст в організмі алкоголю та наркотиків. Однак, за словами правоохоронців, чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння.

Зазначається, що за фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.

Нагадаємо, що у мережі почали зʼявлятись нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Чиновник їхав на "Лексусі" та на смерть збив нацгвардійця. Зазначається, що посадовець залишив двох дітей сиротами, а дружину — вдовою.

Сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був на підпитку.