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У судді, який збив нацгвардійця, примусово візьмуть аналізи

26 травня 2023 17:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У судді, який збив нацгвардійця, примусово візьмуть аналізи
Голова Макарівського райсуду збив на смерть військового. Фото: ДБР
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він збив на смерть нацгвардійця і відмовився від здачі аналізів на сп'яніння.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури. Надано дозвіл на примусове взяття біологічних аналізів у судді, який  збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. 

Під час затримання він відмовився від перевірки на вміст в організмі алкоголю та наркотиків. Однак, за словами правоохоронців, чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. 

Зазначається, що за фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. 

Правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.

Нагадаємо, що у мережі почали зʼявлятись нові подробиці страшної ДТП, яку вчинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на Берестейському проспекті в Києві. Чиновник їхав на "Лексусі" та на смерть збив нацгвардійця. Зазначається, що посадовець залишив двох дітей сиротами, а дружину — вдовою.

Сьогодні вночі голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був на підпитку.

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