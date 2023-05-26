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Клименко рассказал о погибшем нацгвардейце, которого сбил судья

26 мая 2023 19:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клименко рассказал о погибшем нацгвардейце, которого сбил судья
Погибший срочник Нацгвардии Вадим Бондаренко. Фото: facebook.com/iklymenko.fb
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о погибшем нацгвардейце Вадиме Бондаренко, которого на автомобиле сбил глава Макаровского районного суда. Парню было 23 года.

Об этом Игорь Клименко сообщил в своем Facebook.

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Вадим Бондаренко, погибший в результате ДТП, был срочником Нацгвардии Украины.

"До начала полномасштабного вторжения проходил срочную службу в Черкассах. Вскоре был переведен в Киев. С началом активных боевых действий рвался на передовую. Но подразделение Вадима выполняло важные задачи в столице. Он был нужен здесь", — рассказал Клименко.

Министр внутренних дел сообщил, что у Вадима осталась жена и трое детей. Его отец и брат защищают Украину от российских оккупантов на самых горячих направлениях.

"Мои искренние соболезнования родным и близким. Трагедию расследует Государственное бюро расследований. Виновное лицо непременно должно получить справедливое наказание", — добавил Клименко.

Напомним, сегодня ночью глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник был в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что в сети начали появляться новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. 

Добавим, сегодня, 26 мая, стало известно, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он сбил насмерть нацгвардейца и отказался от сдачи анализов на опьянение.

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