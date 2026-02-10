Киев поможет домам купить генераторы — кто может получить средства

Пункт обогрева возле многоэтажки. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

В столице вводят программу поддержки многоквартирных домов для закупки генераторов. Соответствующее решение Киевский городской совет принял 10 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить средства на генераторы

Речь идет о предоставлении целевых беспроцентных займов на время военного положения и еще в течение полугода после его завершения. Средства будут выделять из ресурса КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева".

Инициативу поддержали 73 депутата.

По словам председателя постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Александра Бродского, из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру город регулярно сталкивается с перебоями в работе систем водо-, тепло- и электроснабжения.

"Когда в доме нет генератора, каждое длительное отключение света быстро превращается в кризис: останавливаются лифты, не работают насосы и тепловые пункты. Больнее всего это бьет по людям в сильные морозы", — подчеркнул он.

Отмечается, что значительная часть домов — в частности те, которыми управляют ОСМД, ЖСК или кооперативы — не имеют достаточных финансовых возможностей, чтобы оперативно приобрести автономные источники питания. Именно поэтому город предлагает механизм быстрого финансирования через беспроцентные займы.

Программа предусматривает предоставление средств исключительно на покупку генераторов. Воспользоваться ею смогут ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, другие кооперативы и совладельцы домов без созданных объединений — через управляющих.

Займ будет предоставляться сроком до одного года, без начисления процентов и без дополнительных комиссий. Максимальная сумма финансирования — до одного миллиона гривен на один дом.

Напомним, в Киеве создадут Службу энергетической безопасности.

Также киевляне получат компенсации за последствия блэкаутов.