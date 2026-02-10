Чи можна отримати компенсацію за тріснуті батареї через мороз

Жінка утеплює дитяче ліжко у квартирі без світла. Фото: AP

Київ надасть матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень жителям столиці, чиї квартири постраждали внаслідок відключень тепла і води. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Київрада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

Яку компенсацію отримають кияни

Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київради (КМДА) надаватиме 40 тис. гривень одноразової адресної допомоги власникам квартир, які зазнала пошкоджень унаслідок аварій на інженерних мережах (водо- чи теплопостачання). Також допомогу зможе отримати власник іншої квартири в цьому ж будинку, якщо його квартира теж постраждала через ці руйнування.

Крім того, документ передбачає додаткову одноразову виплату для окремих категорій киян, які постраждали від ворожих обстрілів і перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться, зокрема, про малозабезпечені сім’ї, що отримують державну соціальну допомогу. Розмір такої підтримки становитиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 1 січня 2026 року.

Фінансування виплат здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у бюджеті Києва на 2026 рік у рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради.

Нагадаємо, що деякі будинки у столиці не мають теплопостачання понад місяць.

