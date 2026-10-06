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Головна Київ КМДА: Північний міст у Києві відновили після атаки 4 жовтня

КМДА: Північний міст у Києві відновили після атаки 4 жовтня

Ua ru
6 жовтня 2026 18:45
КМДА: Північний міст у Києві відновили після атаки росіян 4 жовтня
Рух автомобілей Північним мостом. Фото ілюстративне: Вечірній Київ

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" відновили пошкоджену внаслідок атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту. Спеціалісти відремонтували конструкцію та дорожнє покриття, укріпили основу проїжджої частини й відновили елементи, що забезпечують міцність споруди.

Про це повідомили в КМДА, інформує Новини.LIVE.

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Що відновили на Північному мосту

На пошкодженій ділянці фахівці відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття. Також вони укріпили пошкоджену основу проїжджої частини, перекрили її спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття.

Крім того, мостовики відремонтували пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість Північного мосту.

У Деснянському районі відновили гаряче водопостачання

Раніше фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену внаслідок атаки тепломагістраль.

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Після завершення ремонтних робіт жителі Деснянського району знову отримують гарячу воду.

Що відомо про атаку Росії на Північний міст

Як писали Новини.LIVE раніше, 4 жовтня росіяни знову вдарили по Північному мосту в Києві. Російський удар стався в момент руху по мосту автомобілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського удару по Північному мосту Києва 4 жовтня є двоє постраждалих. Крім того, противник пошкодив дорожнє покриття.

Київ міст КМДА руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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