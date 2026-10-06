КГГА: Северный мост в Киеве восстановили после атаки россиян 4 октября

Движение автомобилей по Северному мосту. Фото иллюстративное: "Вечірній Київ"

В Киеве специалисты КП "Киевавтошляхмист" восстановили поврежденный в результате атаки 4 октября участок Северного моста. Специалисты отремонтировали конструкцию и дорожное покрытие, укрепили основание проезжей части и восстановили элементы, обеспечивающие прочность сооружения.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что восстановили на Северном мосту

На поврежденном участке специалисты восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие. Также они укрепили поврежденное основание проезжей части, перекрыли его специальной металлической плитой и восстановили асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, мостовики отремонтировали поврежденные элементы конструкции, которые соединяют ее части и обеспечивают прочность и устойчивость Северного моста.

В Деснянском районе восстановили горячее водоснабжение

Ранее специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную в результате атаки тепломагистраль.

Читайте также:

После завершения ремонтных работ жители Деснянского района снова получают горячую воду.

Что известно о нападении России на Северный мост

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 4 октября россияне вновь нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Российский удар произошел в момент движения по мосту автомобилей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Северному мосту Киева 4 октября есть двое пострадавших. Кроме того, противник повредил дорожное покрытие.