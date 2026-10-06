КГГА: Северный мост в Киеве восстановили после атаки россиян 4 октября

КГГА: Северный мост в Киеве восстановили после атаки 4 октября
В Киеве специалисты КП "Киевавтошляхмист" восстановили поврежденный в результате атаки 4 октября участок Северного моста. Специалисты отремонтировали конструкцию и дорожное покрытие, укрепили основание проезжей части и восстановили элементы, обеспечивающие прочность сооружения.
Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.
Что восстановили на Северном мосту
На поврежденном участке специалисты восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие. Также они укрепили поврежденное основание проезжей части, перекрыли его специальной металлической плитой и восстановили асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, мостовики отремонтировали поврежденные элементы конструкции, которые соединяют ее части и обеспечивают прочность и устойчивость Северного моста.
В Деснянском районе восстановили горячее водоснабжение
Ранее специалисты КП "Киевтеплоэнерго" восстановили поврежденную в результате атаки тепломагистраль.
После завершения ремонтных работ жители Деснянского района снова получают горячую воду.
Что известно о нападении России на Северный мост
Как ранее сообщали Новини.LIVE, 4 октября россияне вновь нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Российский удар произошел в момент движения по мосту автомобилей.
Также Новини.LIVE сообщали, что в результате российского удара по Северному мосту Киева 4 октября есть двое пострадавших. Кроме того, противник повредил дорожное покрытие.