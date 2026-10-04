Росія знову вдарила по Північному мосту в Києві

Удар Росії по Північному мосту Києва 4 жовтня. Фото: кадр з відео

Російські окупанти у неділю, 4 жовтня, знову завдали удару по Північному мосту в Києві. Наразі на місце атаки прямують екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Північному мосту в Києві 4 жовтня

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.

Екстрені служби прямують на місце", — зазначив Кличко.

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