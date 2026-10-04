Удар Росії по Північному мосту Києва 4 жовтня: Кличко повідомив про поранених

Наслідки російського удару по Північному мосту Києва 4 жовтня. Фото: Hromadske

Внаслідок російського удару по Північному мосту Києва у неділю, 4 жовтня, є постраждалі. Йдеться про двох людей. Крім того, противник пошкодив дорожнє покриття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Північному мосту 4 жовтня

"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", — зазначив Кличко.

За його словами, медики госпіталізували одного травмованого, а другому надали допомогу на місці.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кличка, 4 жовтня російські окупанти атакували Північний міст Києва. Внаслідок удару є руйнування та вирва.

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