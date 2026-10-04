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Головна Київ Російський удар по Північному мосту Києва: поранені двоє людей

Російський удар по Північному мосту Києва: поранені двоє людей

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4 жовтня 2026 13:28
Удар Росії по Північному мосту Києва 4 жовтня: Кличко повідомив про поранених
Наслідки російського удару по Північному мосту Києва 4 жовтня. Фото: Hromadske

Внаслідок російського удару по Північному мосту Києва у неділю, 4 жовтня, є постраждалі. Йдеться про двох людей. Крім того, противник пошкодив дорожнє покриття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по Північному мосту 4 жовтня

"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", — зазначив Кличко.

За його словами, медики госпіталізували одного травмованого, а другому надали допомогу на місці.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кличка, 4 жовтня російські окупанти атакували Північний міст Києва. Внаслідок удару є руйнування та вирва.

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Крім того, сьогодні Росія пошкодила тепломагістраль в Києві. Наразі без гарячої води залишився Деснянський район. Ремонтні бригади працюють для відновлення водопостачання.

Також ми писали, що у Києві ухвалили рішення відновити рух поїздів наземною ділянкою зеленої лінії метро під час жовтої повітряної тривоги. Водночас під час ракетної небезпеки рух припинятимуть.

Віталій Кличко Київ війна міст обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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