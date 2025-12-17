Бюджет Киева на 2026 год — какие расходы и доходы запланированы

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба КГГА

Киевсовет получил на рассмотрение проект бюджета на 2026 год. В нем расходы на помощь военнослужащим ВСУ и их семьям, которая реализуется через "Киевский городской центр комплексной реабилитации ветеранов "Защитник", уменьшают в 100 раз.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко в среду, 17 декабря.

"Киевская городская власть любит повторять мантру: "у Киева забирают деньги". Но правда другая — проблема не в перераспределении, а в бездействии и управленческом провале команды чиновников КГГА. Киев все больше "присел" на налоги киевлян. То есть город живет не благодаря собственной эффективности, а благодаря тому, что киевляне работают и платят налоги. А вот собственные источники формирования доходов — коммунальные предприятия, городское имущество, реклама, местные сборы и другие — или стагнируют, или падают", — говорится в сообщении.

Витренко отметил, что на достройку Подольского моста, который фигурирует в коррупционных схемах, выделили на 2026 год 184 млн гривен, а на программу "Защитник" — 124 млн гривен, хотя в 2025 году было предусмотрено 11,4 млрд гривен.

"Город тратит 12,3 млрд гривен только на содержание перевозчиков, при этом на Департамент строительства — 1,2 млрд гривен, когда тысячи киевлян годами ждут свои квартиры", — добавил он.

Бюджет-2026 для Киева — какие расходы и доходы предусматриваются

На здравоохранение планируют выделить 5,3 млрд гривен (в 2025 было предусмотрено 6,1 млрд гривен).

На жилье для тех, кто нуждается в улучшении условий, предусматривается 1,2 млрд (в 2025 — 1,7 млрд).

А на комплекс мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во время войны запланировано 302 млн гривен, хотя в 2025 было 737 млн.

На департамент транспорта выделили 27,1% всех расходов — 30 млрд гривен, на достройку метро — 685 млн гривен и на закупку вагонов для электротранспорта — 7,8 млрд гривен.

"КГГА снова делает вид, что "руководит", но на самом деле перекладывает ответственность и ищет виновных снаружи. А бюджет показывает простую вещь: в столице нет стратегического управления — есть латание дыр и приоритеты не в интересах киевлян", — отметил депутат.

Доходы запланированы в таком размере:

54,2% собственных доходов — это НДФЛ;

собственные поступления бюджетных учреждений — 2,6 млрд гривен;

реклама — 210 млн гривен;

местные налоги и сборы уменьшатся на 2,9 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее Витренко сообщал, что Киев примет бюджет на 2026 год только в следующем году.

Также депутат требует публичного отчета о том, почему Киев в этом году не потратил 30 млрд гривен.