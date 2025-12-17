Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев КГГА хочет в 100 раз сократить расходы на программу "Защитник"

КГГА хочет в 100 раз сократить расходы на программу "Защитник"

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:23
Бюджет Киева на 2026 год — какие расходы и доходы запланированы
Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба КГГА

Киевсовет получил на рассмотрение проект бюджета на 2026 год. В нем расходы на помощь военнослужащим ВСУ и их семьям, которая реализуется через "Киевский городской центр комплексной реабилитации ветеранов "Защитник", уменьшают в 100 раз.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко в среду, 17 декабря.

Реклама
Читайте также:

Что не так с бюджетом Киева на 2026 год

"Киевская городская власть любит повторять мантру: "у Киева забирают деньги". Но правда другая — проблема не в перераспределении, а в бездействии и управленческом провале команды чиновников КГГА. Киев все больше "присел" на налоги киевлян. То есть город живет не благодаря собственной эффективности, а благодаря тому, что киевляне работают и платят налоги. А вот собственные источники формирования доходов  коммунальные предприятия, городское имущество, реклама, местные сборы и другие — или стагнируют, или падают", говорится в сообщении.

Витренко отметил, что на достройку Подольского моста, который фигурирует в коррупционных схемах, выделили на 2026 год 184 млн гривен, а на программу "Защитник" — 124 млн гривен, хотя в 2025 году было предусмотрено 11,4 млрд гривен.

"Город тратит 12,3 млрд гривен только на содержание перевозчиков, при этом на Департамент строительства  1,2 млрд гривен, когда тысячи киевлян годами ждут свои квартиры", — добавил он.

Бюджет-2026 для Киева — какие расходы и доходы предусматриваются

На здравоохранение планируют выделить 5,3 млрд гривен (в 2025 было предусмотрено 6,1 млрд гривен).

бюджет
Бюджет Киева на 2026 год. Фото: Андрей Витренко/Telegram

На жилье для тех, кто нуждается в улучшении условий, предусматривается 1,2 млрд (в 2025 — 1,7 млрд).

А на комплекс мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во время войны запланировано 302 млн гривен, хотя в 2025 было 737 млн.

На департамент транспорта выделили 27,1% всех расходов — 30 млрд гривен, на достройку метро — 685 млн гривен и на закупку вагонов для электротранспорта — 7,8 млрд гривен.

"КГГА снова делает вид, что "руководит", но на самом деле перекладывает ответственность и ищет виновных снаружи. А бюджет показывает простую вещь: в столице нет стратегического управления — есть латание дыр и приоритеты не в интересах киевлян", отметил депутат.

Доходы запланированы в таком размере:

  • 54,2% собственных доходов — это НДФЛ;
  • собственные поступления бюджетных учреждений — 2,6 млрд гривен;
  • реклама — 210 млн гривен;
  • местные налоги и сборы уменьшатся на 2,9 млрд гривен по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее Витренко сообщал, что Киев примет бюджет на 2026 год только в следующем году.

Также депутат требует публичного отчета о том, почему Киев в этом году не потратил 30 млрд гривен.

Юрий Витренко Киев КГГА бюджет расходы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации