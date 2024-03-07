Під КМДА пройшла акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів
Під Київською міською державною адміністрацією у четвер, 7 березня, пройшла акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів. Люди викрикували: "Вони віддають за нас життя".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів
Небайдужі кияни зібралися, щоб підтримати захисників України. Вони ще раз нагадали владі виділяти кошти на ЗСУ.
Учасники акції помолилися за воїнів та вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.
Нагадаємо, в Києві на Аскольдовій могилі вшановують пам’ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сьогодні роковини загибелі легендарного бойового командира Збройних сил України.
Також 3 березня у Києві пройшла акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов". На Львівській площі столиці зібралися сотні побратимів та родичів бранців.
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