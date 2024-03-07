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Під КМДА пройшла акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів

7 березня 2024 22:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під КМДА пройшла акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів
Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів під КМДА. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під Київською міською державною адміністрацією у четвер, 7 березня, пройшла акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів. Люди викрикували: "Вони віддають за нас життя".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів

Небайдужі кияни зібралися, щоб підтримати захисників України. Вони ще раз нагадали владі виділяти кошти на ЗСУ.

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Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів. Фото: Новини.LIVE
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Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції помолилися за воїнів та вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

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Акція пам'яті звитяжних героїв-диверсантів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Києві на Аскольдовій могилі вшановують пам’ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сьогодні роковини загибелі легендарного бойового командира Збройних сил України. 

Також 3 березня у Києві пройшла акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов". На Львівській площі столиці зібралися сотні побратимів та родичів бранців.

Київ
ЗСУ
українці
КМДА
Україна
акція
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