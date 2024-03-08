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КГГА начала выплачивать военнослужащим одноразовую денежную помощь

8 марта 2024 19:09
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Бригадир София
редактор
КГГА начала выплачивать военнослужащим одноразовую денежную помощь
Украинские военные. Фото: galinfo.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Киевляне, мобилизованные после 1 декабря 2023 года, начали получать одноразовую финансовую помощь от города. Сумма пособия составляет 30 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу, 8 февраля.

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Что известно о проекте КГГА

Решение о выплате одноразового пособия было принято в начале декабря 2023 года. Однако реализация этого проекта началась только в марте 2024 года.

В сообщении КГГА отмечается, что на счета первых 473 бойцов ВСУ, призванных после 1 декабря 2023 года, поступила денежная помощь от города.

Мобилизированным перечисляют деньги в безналичной форме на зарплатный счет или "Карту киевлянина" без их участия. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять информацию о мобилизованных и подписавших контракт с ВСУ.

Информация о финансовой помощи. Фото: КГГА
Информация о финансовой помощи. Фото: КГГА

Отмечено, что, для того чтобы получить денежное пособие, мобилизованный должен прислать в городской ТЦК: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

Напомним, что в Киеве возобновят работу станции метро "Днепр".

Ранее мы писали, что под КГГА прошла акция памяти героев-диверсантов.

Киев
ВСУ
КГГА
мобилизация

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