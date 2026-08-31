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Головна Київ КМДА попереджає киян про можливе задимлення через пожежу в області

КМДА попереджає киян про можливе задимлення через пожежу в області

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31 серпня 2026 18:08
У Києві попередили про задимлення через пожежу на Київщині
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщині. Фото: ДСНС Київщини

У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. У Києві можливе задимлення.

Про це попередили в Київській міській державній адміністрації у понеділок, 31 серпня, інформує Новини.LIVE.

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Киян попередили про можливе задимлення

У КМДА зазначили, що через напрямок вітру дим від пожежі в Бучанському районі може поширюватися в бік Києва. У разі появи задимлення мешканцям столиці рекомендують дотримуватися базових заходів безпеки.

Зокрема, киянам радять зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Також за можливості рекомендують увімкнути очищувач повітря та пити достатньо води.

За даними міської системи моніторингу, фіксують незначні перевищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу) через пожежі в області, спричинені ворожими атаками.

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"У Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі Київщини. У Бучанському районі Київської області вирує пожежа. Через напрямок вітру дим може поширюватися в бік столиці. У разі появи задимлення рекомендуємо: зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, за можливості увімкнути очищувач повітря, пити достатньо води", — йдеться у заяві КМДА.

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Скриншот повідомлення КМДА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що уночі 31 серпня російські війська атакували склад мережі VARUS на Київщині. Через обстріл значна кількість товарів була знищена та пошкоджена. У магазинах мережі попередили про можливі затримки з поставками та тимчасову відсутність деяких товарів.

Новини.LIVE також писали, що російські окупанти 31 серпня атакувала Київську область, внаслідок чого постраждали четверо людей. Двох чоловіків із осколковими пораненнями кінцівок госпіталізували, ще двоє людей травмувалися у Броварському районі. Унаслідок обстрілу також пошкоджені складські приміщення, заклад торгівлі та багатоквартирний будинок.

Київ пожежа Київська область забруднення повітря смог дим
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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